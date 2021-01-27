Eski milli atlet Hanife Irmak Sağlam, vefat etti
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Eski milli atlet Hanife Irmak Sağlam, vefat etti

27.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:28
Eski milli atlet Hanife Irmak Sağlam, vefat etti

Türkiye şampiyonlukları bulunan eski milli atlet Hanife Irmak Sağlam'ın, 75 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye şampiyonlukları bulunan eski milli atlet Hanife Irmak Sağlam'ın, 75 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 1963 ve 1965'te iki kez 200 metrede Türkiye şampiyonu olan ve dört defa kürsüye çıkan eski milli atletin vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Aktif sporculuk hayatından sonra spor akademisinde eğitim vererek Türk sporuna hizmet ettiği belirtilen Sağlam'ın cenazesinin yarın Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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