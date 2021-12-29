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Eski milli atlet Halil Akkaş, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü oldu

Eski milli atlet Halil Akkaş, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü oldu
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Eski milli atlet Halil Akkaş, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.

BARTIN (AA) - Eski milli atlet Halil Akkaş, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunda (TAF) Genel Sekreter olarak görev yapan Akkaş, TAF'ın Balgat'taki merkez ofisindeki çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak, teşekkür etti.

38 yaşındaki Akkaş, bugün itibarıyla Bartın'daki görevine başladı.

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

 Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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