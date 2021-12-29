Eski milli atlet Halil Akkaş, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü oldu
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Eski milli atlet Halil Akkaş, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.
BARTIN (AA) - Eski milli atlet Halil Akkaş, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunda (TAF) Genel Sekreter olarak görev yapan Akkaş, TAF'ın Balgat'taki merkez ofisindeki çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak, teşekkür etti.
38 yaşındaki Akkaş, bugün itibarıyla Bartın'daki görevine başladı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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