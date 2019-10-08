Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı

Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı

ESKİ İstanbul milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı.

08.10.2019 16:15
Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı

ESKİ İstanbul milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı.

Gülseren Topuz ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz'un oğulları olan Berk Topuz (37), iddiaya göre Nakkaştepe'deki evlerinde silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kolundan yaralandığı öğrenilen Topuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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