Eski milletvekilinden Havza'da ziyaretler

27.09.2019 16:34

Eski Samsun Milletvekili İrfan Demiralp, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Demiralp, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir'e hayırlı olsun temennisinde bulunan Demiralp, "İlçemiz için her zaman göreve hazırım." ifadesini kullandı.

Özdemir de Demiralp'in Havza'nın önemli simalarından olduğunu vurgulayarak, "Sayın vekilimizin ziyareti bizleri memnun etmiştir. İlçemizin yetiştirdiği ender siyasetçiler arasında bulunan Sayın Demirlap'e teşekkür ederim. Bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak bizlere güç katacaktır." dedi.

Havza Ziraat Odasını da ziyaret ederek Başkan Yardımcısı Bünyamin Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Demiralp, ardından avukatlık bürosunda eski Belediye Başkanı Murat İkiz ile görüştü.

Kaynak: AA