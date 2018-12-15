Eski Milletvekilinden Chp-İyi Parti Kocaeli İttifakına Tepki

CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifak gereği CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday göstermeyeceğini açıklamasına tepki gösteren CHP Kocaeli eski milletvekili Hurşit Güneş, "CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifakının Kocaeli özelinde hatalı olduğu kanısındayım" dedi.

İYİ Parti ve CHP'nin ittifak konusunda anlaşması sonrasında CHP'nin Kocaeli'den Büyükşehir Belediye Başkanı göstermeyeceğini açıklaması partililer arasında tartışmalara neden oldu. CHP Kocaeli eski milletvekili Hurşit Güneş de CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstermemesine tepki göstererek basın açıklaması yaptı. Açıklamada seçim süreçlerinde partilerin benzer ideolojik partililer ile ittifak yapabileceğini, ancak CHP'nin İYİ Parti ile yapmış olduğu ittifak nedeni ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstermemesinin yanlış bir karar olduğunu ifade eden Güneş, Kocaeli'nin CHP için önemli bir olduğunu, bu sebeple belediye başkan adayı çıkartmamasının kabul edilemez olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

"CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifakının Kocaeli özelinde hatalı olduğu kanısındayım"

Cumhuriyet halk Parti ve İYİ Parti arasında yapılan ittifakın, Kocaeli için hatalı olduğunu dile getiren, Güneş, "2018 seçimlerinde de iktidar yeterli bir seçmen sayısına ulaşamamıştır. Son yerel seçimlere gelindiğinde ise AK Parti ilk önce tek başına seçimlere girmek istemiş, ancak AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gelen anketlerde özellikle metropollerde çok büyük oy kayıplarının ortaya çıktığında yeniden müzakerelere gidilmiştir. Siyasette seçim ittifakı kimi zaman güç birliği, kimi zaman ise iş birliği için yapılabilir. İdeolojik yakınlıklar varsa bu daha iyi olur. Ancak Cumhuriyet Halk Parti ve İYİ Parti arasında yapılan ittifakın Kocaeli özelinde hatalı olduğu kanısındayım" dedi.

"Kocaeli, sosyal demokrat iddiasında olan herhangi bir parti için son derece önemlidir"

Türkiye için ekonomik olarak önem arz eden Kocaeli'den CHP'nin Büyükşehir Belediyesi için aday göstermemesinin hatalı olduğunu belirten Güneş, "Kocaeli, Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 18'ine katkı yapan bir ildir. İstanbul'un uzantısı haline gelen ve bu denli emek ve sanayi ağırlıklı bir il olan Kocaeli, sosyal demokrat iddiasında olan herhangi bir parti için elbette son derece önemlidir. Kocaeli, sosyal demokratlar için çok önemli bir öneme sahip olmak ile beraber, tarihinde de bu ilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin damgası vardır. Bu ilin temel damgası AK Parti, başka partiler değil, CHP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'de Kocaeli önemlidir. Kocaeli'nin son 50 yıllık tarihinde de CHP'yi görürsünüz. Bu yakın geçmişteki AK Parti'nin egemenliği istisnai olarak sayılmalıdır" diye konuştu.

"Bütün beldelerde bir CHP belediyesi tarihi vardır"

CHP'nin Kocaeli'de yönetmediği hiçbir belde ya da ilçe olmadığını kaydeden Güneş, "Yuvacık, Bahçeçick, Karamürsel, Darıca olursa olsun nereyi düşünürseniz düşünün, bütün beldelerde bir CHP belediyesi tarihi vardır. Ben inanıyorum ki CHP'nin Kocaeli'deki yaklaşık 30 bin üyesinin gönlünde, 'Keşke Cumhuriyet halk Partili adaylar olsaydı da ben kendi partimin adaylarına oy verseydim' düşüncesi vardır. Türkiye'nin farklı ilerinden gelen insanlar burada barış ve huzur içerisinde yaşarlar. O da sosyal ve demokrasinin özüdür. Burada Leyla Atakan ve Turan Güneş'in ruhu dolaşıyor. Bunu unutmayalım" şeklinde konuştu. - KOCAELİ