Eski Milletvekili Ünsür'ün Vefatı
Vefat eden eski Yozgat Milletvekili Mustafa Asri Ünsür (89) için TBMM'de tören düzenlendi.
Vefat eden eski Yozgat Milletvekili Mustafa Asri Ünsür (89) için TBMM'de tören düzenlendi.
Törene, Ünsür'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu ile TBMM çalışanları katıldı.
Ünsür'ün cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.