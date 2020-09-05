Eski Milletvekili Özkaya toprağa verildi
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Eski Milletvekili Özkaya toprağa verildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde vefat eden Gaziantep eski Milletvekili Mehmet Özkaya, toprağa verildi.

Eski Milletvekili Özkaya toprağa verildi
05.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:38

Gaziantep'in Nizip ilçesinde vefat eden Gaziantep eski Milletvekili Mehmet Özkaya, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 92 yaşındaki Özkaya için öğle namazı sonrasında Nizip Hazreti Ali Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Özkaya'nın ailesi ve akrabalarının yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ve diğer ilgililer katıldı.

Helallik alınmasının ardından, Özkaya için cenaze namazı kılındı.

Özkaya daha sonra Nizip Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Evli ve 7 çocuk babası ve aynı zamanda Eski Nizip Belediye Başkanlarından Coşkun Özkaya'nın babası olan Özkaya, 1928 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Özkaya, 15, 16. ve 19. Dönem Gaziantep Milletvekilliği yaptı.

Kaynak: AA

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