Eski Milletvekili Murat Demir, Tuzla Belediye Başkanlığı İçin Aday Adaylığı Başvurusunda Bulundu

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve İş Adamı Murat Demir, İstanbul Tuzla Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulundu. Murat Demir, aday adaylığı başvurusu sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Tuzla Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunan Murat Demir, sosyal medya hesabından aday adaylığını takipçilerine duyurdu. Aday adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Murat Demir şunları söyledi:

"2011- 2015 yılları arası gururla onurla Ak Parti teşkilatımızda siyaset yaptığım. İstanbul Tuzla İlçemiz'den ayrılıp 2015 Haziran seçimlerinde Kastamonu Milletvekili Aday aday'ı müracaatım oldu. Yine 1 Kasım 2015'te tekrarlanan seçimlerde yeniden Aday adayı müracatımızı yaptık. Değerlendirmeler sonucu Kastamonu 3 sıradan aday gösterildik ve 1 Kastamonu 3.0 yaparak Milletvekili seçildik. Üç yıla yakın bir Milletvekilliği sürecimizi Kastamonu'da Ak Partimize ve Sn Cumhurbaşkanımıza yakışır şekilde görevimizi yaptığımıza inanıyorum. 24 Haziran seçimlerinde yine Kastamonu 3 sıra adayı olarak bizlere görev tevdi edildi gerekli tüm çalışmaları yaptık ve az bir oyla seçilemedik. Biz hakkımızda böylesinin hayırlı olduğunu düşündük. Bizler bu Ak Parti davasına gönül verdik, bu dava var olduğu sürece, Cumhurbaşkanımız liderimiz olduğu sürece görev verilir verilmez hizmet etmeyi kendimize şiyar edindik. Bu nedenle uzun istişareler sonucu, Özellikle Kastamonu iş adamlarımız ve büyüklerimizin hemşerilerimizin bizlere olan güven ve desteklerine duyarsız kalamazdık. Adaylık başvurusu içi son gün olması nedeniyle Gerek Abilerim ve Ailemle yaptığım istişareler sonucu 17 yıldır yaşadığım Tuzla ilçemize AK Parti Tuzla İlçe Belediye Başkan Aday Aday'lığı Başvurumuz hayırlısı ile yapmış bulunuyoruz. Tüm aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hakkımızda nasıl hayırlı ise rabbim hayırlı olanı bizlere nasip etsin inşallah." - KASTAMONU