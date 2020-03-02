: Eski milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

02.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:33

Vefat eden eski Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Erdinç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bazı milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Erdinç'in naaşı, Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: AA

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