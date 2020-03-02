Eski milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Haberler » Güncel » Eski milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi - Haber

Eski milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden eski Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç için TBMM'de tören düzenlendi.

02.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:33
Eski milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden eski Yozgat Mevlüt Güngör Erdinç için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Erdinç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bazı milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Erdinç'in naaşı, Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Eski milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler