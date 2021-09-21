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Eski Milletvekili Mengü için TBMM'de tören

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Eski Milletvekili Mengü için TBMM'de tören

23. dönem CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü için TBMM'de tören düzenlendi.

23. dönem CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü için Tbmm'de tören düzenlendi.

Mengü için TBMM Şeref Kapısı merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM İdare Amirleri Ali Şahin ve Erkan Haber al, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, eski Bakanlar, eski milletvekilleri ve ailesi katıldı. Tören Mengü için saygı duruşu ve dua okunması ile başladı. Daha sonra tören yürüyüşü gerçekleştirildi. Mengü ailesinin taziyelerinin kabulüyle TBMM'deki tören sona erdi.

Mengü için Kocatepe Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınacak ve naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Habibe Süreyya'dır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Mengü, serbest avukat olarak çalıştı. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi.

Televizyoncu Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü'nün babası olan Şahin Mengü, iyi derecede İngilizce biliyordu. - ANKARA

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