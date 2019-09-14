Eski milletvekili Koyuncugil için cenaze töreni

14.09.2019 13:27

Vefat eden eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Koyuncugil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski siyasetçiler ile bazı Meclis personeli katıldı.

Süleyman Koyuncugil'in naaşı, öğle vakti Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gaziantep'te 1946'da doğan Koyuncugil, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Mimarlık yapan Süleyman Koyuncugil, Demokratik Sol Parti Kurucu Üyesi olarak görev yaptı.

17'nci Dönemde Gaziantep'ten milletvekili seçilen Koyuncugil, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA