Eski Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen için Meclis'te cenaze töreni

Eski Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Sağesen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski ve yeni milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

Sağesen'nin cenazesi Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılanacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ordu'da 1938'de doğan Sağesen, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden mezun oldu. Ulaştırma Bakanlığı Karayoluyla Uluslararası Taşımalar Dairesi Başkanlığı, Beden Terbiyesi Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Sağesen, 17. Dönem'de Ordu milletvekili olarak TBMM'de görev aldı. Sağesen, evli ve 1 çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan