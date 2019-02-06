Eski Milletvekili Ekrem Şadi Erdem Vefat Etti

Eski Artvin Milletvekili Ekrem Şadi Erdem yaşamını yitirdi.

Erdem'in cenazesi, yarın Artvin'in Şavşat ilçesi Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çayağazı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1933 yılında Şavşat'ta doğan Erdem, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık ve gazetecilik yapan Erdem, 4. Dönem Artvin milletvekili olarak parlamentoda görev aldı.

Erdem, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA