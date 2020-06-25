Eski milletvekili Bülent Atasayan Kocaeli'de toprağa verildi
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Eski milletvekili Bülent Atasayan Kocaeli'de toprağa verildi

İzmir'in Çeşme ilçesindeki evinde kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybeden eski Kocaeli milletvekili ve eski Gebze belediye başkanlarından Bülent Atasayan, memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Eski milletvekili Bülent Atasayan Kocaeli'de toprağa verildi
25.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:38

İzmir'in Çeşme ilçesindeki evinde kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybeden eski Kocaeli milletvekili ve eski Gebze belediye başkanlarından Bülent Atasayan, memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gebze Çoban Mustafapaşa Camisi'ndeki cenaze törenine, Atasayan'ın aile ve yakınları, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede, Atasayan'ın eşi Oya Atasayan taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine katılanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Bülent Atasayan, kılınan cenaze namazının ardından Gebze Osman Yılmaz Mahallesinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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