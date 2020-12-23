Eski milletvekili Berberoğlu son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski milletvekili Berberoğlu son yolculuğuna uğurlandı

23.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:13
Eski milletvekili Berberoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Eski Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı olan, 20. dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan Demir Berberoğlu, vefat etti.

Eski Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı olan, 20. dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan Demir Berberoğlu, vefat etti.

67 yaşındaki Berberoğlu için Reşadiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Berberoğlu'nun ailesi ve yakınları ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile diğer ilgililer katıldı.

Berberoğlu'nun cenazesi, namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Donald Trump Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Aslı Tandoğan İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski milletvekili Berberoğlu son yolculuğuna uğurlandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 16:16:23. #1.14#
title