Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi Çankırı'da toprağa verildi
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Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi Çankırı'da toprağa verildi

Vefat eden 21. Dönem Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi, memleketi Çankırı'da defnedildi.

25.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:44
Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi Çankırı'da toprağa verildi

Vefat eden 21. Dönem Eski 'in cenazesi, memleketi Çankırı'da defnedildi.

Keleş'in cenazesi, TBMM'de düzenlenen resmi törenin ardından Çankırı'ya getirildi.

Keleş'in cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Merkez Sarıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Keleş'in yakınlarının yanı sıra Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, eski milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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