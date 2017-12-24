Eski MHP Manisa İl Başkanı Üncü, Toprağa Verildi

Manisa'da vefat eden Eski MHP İl Başkanı Uğur Üncü'nün (46) cenazesi toprağa verildi.



Evinde önceki gün önce rahatsızlanarak hayatını kaybeden Üncü için Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.



Cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsevat Dervişoğlu, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk de katıldı.



Cenaze, kılınan namazdan sonra Çatal Mezarlığı'nda defnedildi.