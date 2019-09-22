Eski mezunlar yıllar sonra buluşup, kep attı

22.09.2019 23:12

2013 yıllarında mezun olanlar, bir araya gelerek, düzenledikleri törende cübbe giyip, kep attı. Eski mezunlar, törene çocukları ve torunları ile katıldı.

Kentte, şimdiki adı İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan Samsun Ticaret Meslek Lisesi'nin 1972- 2013 mezunları, yıllar sonra buluştu. Okulun kimya öğretmeni Mehmet Emin Kocacan tarafından organize edilen etkinlikte, eski mezunlar bir araya geldi. Cübbe giyen öğrenciler, etkinlikte kep attı. Çocukları ve torunları ile törene katılan mezunlara, başarı belgesi verildi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, okul müdürü Hakan Sarıözkan, Ticaretliler Derneği Başkanı Emin Kırbıyık ve kimya öğretmeni Mehmet Emin Kocacan eski mezunlara başarı belgelerini dağıttı. Almanya, Hollanda, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kayseri gibi farklı ülke ve illerden gelen eski mezunlar, hatıra fotoğrafları çektirdi.

'İÇİMİZDE UKDE KALMIŞTI'

Kimya öğretmeni Mehmet Emin Kocacan, törendeki coşkunun kendilerine güç verdiğini belirterek, "Mezunlarımızdan ve öğretmenlerimizden ebediyete uğurladıklarımızı rahmetle anıyoruz. Eski mezunlarımızın bu coşkusunu görmek, geleceği kurma çabalarımızda yanı başımızda duran hazır kuvvettir bizim için" dedi.

Lisenin 2004 yılı mezunu Duygu Keser ise "Benim mezun olduğum dönemlerde böyle kep atma gibi bir şey yoktu. Bu da içimizde ukde kalmıştı. 15 yıl sonra okulumuzun kep atma törenindeyim" diye konuştu.

ANNESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Duygu Keser ile birlikte buluşmaya gelen kızı Rümeysa Azra Kitap da "Bu yaşımda ben annemin kep atma törenini görüyorum. Annemle gurur duyuyorum. Annemin adına ben de mutluyum" dedi.

Akrabalarıyla törene katılan 1974- 1975 mezunu Hatice Ömür ise "Mehmet Emin Kocacan'ın organizesiyle böyle bir şeyi duyduğumuzda çok mutlu olduk ve heyecanlandık. Ağabeyim de İstanbul'dan bu an için geldi" diye konuştu.

'40 YIL SONRA KEP ATTIM'

Eski mezun Mehmet Ömür de "Ben 40 yıl sonra kep attım. Buradan çok hocalarımız geldi geçti. Birçoğu rahmetli oldu" dedi.

Kaynak: DHA