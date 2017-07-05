Eski Merkez Bankası Çalışanlarına Açılan Fetö Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 12'si tutuklu, 8'i firari, toplam 36 eski Merkez Bankası çalışanının yargılanmasına Ankara 13. Ceza Mahkemesince başlandı.



Ankara Adliyesinde görülen ilk duruşmaya, sanıkların kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmaların alınmasıyla devam edildi.



Tutuksuz sanık Hüseyin E, savunmasını yazılı olarak sunmak istediğini belirterek, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini bildirdi.



Bank Asya'da hesabının olduğunu ve bir süre 'ByLock' kullandığını ifade eden sanık Hüseyin E, görüşme içeriklerinin örgütsel değil, dini amaçlı olduğunu savunarak, detaylı bilgiyi yazılı savunmada sunduğunu kaydetti.



Tutuksuz sanık Kadir Ç. de zaman zaman ev sohbetlerine katıldığını, 'ByLock'u Mustafa isminde bir şahsın söylemesi üzerine tutuklu sanıklardan Ersin Budak ile birlikte yüklediklerini söyledi.



Tutuklu sanık Ersin Budak ise sanık Kadir Ç'nin kendisi hakkında verdiği beyanları kabul etmediğini, FETÖ üyesi olmadığını savundu.



Banka hesabındaki hareketliliğin sebebinin oturduğu binada yönetici olmasından kaynaklandığını öne süren Budak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Tutuklu sanık Ali Acar da FETÖ üyeliği suçlamasını kabul etmediğini ve 'ByLock' kullanmadığını öne sürdü.



Acar, "Vatanımı ve milletimi seven bir insanım. Devletimize karşı sinsi bir hareket tarzı benimseyen FETÖ ile bağlantım söz konusu olamaz. Buradan beraat ettikten sonra da devletime ve milletime hizmet etmeye devam edeceğim." diyerek, tahliyesini istedi.



Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.



Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi, tutuklu sanıkların üzerilerine atılı suçların vasıf ve maiyetini göz önünde bulundurarak, tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.



İddianame



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 36 eski Merkez Bankası çalışanı hakkında 10 Şubat'ta gözaltı kararı verilmiş ve karar doğrultusunda gözaltına alınan 28 kişiden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.



Soruşturma neticesinde hazırlanan ve Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, söz konusu kişilerin 'ByLock' kullanıcısı olduğu, bazılarının Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve FETÖ tepe yönetimiyle iletişim halinde oldukları tespitine yer verilmişti.



Şüphelilerden 8'inin halen firari olduğu dosya kapsamındaki sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.