Eski Menemenspor Yardımcı Antrenörü Orhan Terzi'den "ayrılık" açıklaması Açıklaması
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Eski Menemenspor Yardımcı Antrenörü Orhan Terzi'den "ayrılık" açıklaması Açıklaması

24.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:15
Eski Menemenspor Yardımcı Antrenörü Orhan Terzi'den

TFF 1. Lig'de dünkü Adanaspor karşılaşmasından sonra görevine son verilen Menemenspor'un yardımcı antrenörü Orhan Terzi, "Beni asıl üzen biletimin ve otel rezervasyonumun iptal edilmesi oldu.

TFF 1. Lig'de dünkü Adanaspor karşılaşmasından sonra görevine son verilen Menemenspor'un yardımcı antrenörü Orhan Terzi, "Beni asıl üzen biletimin ve otel rezervasyonumun iptal edilmesi oldu." dedi.

Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir teknik direktör yardımcısının görevden alınmasının normal olduğunu ancak bunu sosyal medyadan öğrendiğini ifade etti.

Hükmen yenilgiyle sonuçlanacak hatanın kendisine fatura edilmesine üzüldüğünü kaydeden Terzi, şöyle konuştu:

"Adanaspor maçında tribündeydim, müsabakayı buradan takip ettim. Karşılaşma sonrası kulüpten herhangi bir yetkili beni aramadı. Sosyal medyada kulüple ilişiğimin kalmadığını öğrendim. Beni asıl üzen biletimin ve otel rezervasyonumun iptal edilmesi oldu. Kulüpte 5 yıldır görev yapıyorum ve bu süreçte yaşadığımız şampiyonluk dahil takıma katkı verdiğimi düşünüyorum. Bu süreçte teknik direktörümüz Cenk Laleci de bana destek oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün beni arayarak görevinden istifa edeceğini söyledi. Ancak Cenk hocama takımdaki oyuncuların ona ihtiyacı olduğunu söyledim. Takımın menfaati için görevde kalmasının sağlıklı karar olacağını ilettim. Cenk hocamla 5 yıldır kader birliği yapıyoruz, ileride yine aynı takımda beraber olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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