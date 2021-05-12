Eski Meclis üyesi Küçükçiftçi'nin acı günü
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Eski Meclis üyesi Küçükçiftçi'nin acı günü

Eski Meclis üyesi Küçükçiftçi'nin acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Önceki dönem İnönü Belediyesi ve Büyükşehir Meclisi üyesi olan Halil Küçükçiftçi'nin annesi Ayşe Küçükçiftçi 86 yaşında vefat etti.

Önceki dönem İnönü Belediyesi ve Büyükşehir Meclisi üyesi olan Halil Küçükçiftçi'nin annesi Ayşe Küçükçiftçi 86 yaşında vefat etti.

İnönü Belediye Başkanlığından yapılan taziye mesajında; "Önceki dönem belediyemiz ve ilçemiz büyükşehir meclis üyemiz Halil Küçükçiftçi'nin kıymetli annesi Ayşe Küçükçiftçi'nin vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, önceki dönem ilçemiz ve büyükşehir meclis üyesi Halil Küçükçiftçi ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Sultan Alaaddin Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Küçükçiftçi'nin cenazesi İnönü İsmetpaşa Mahalle mezarlığına defnedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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