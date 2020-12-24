Eski meclis üyesi koronaya yenik düştü
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Eski meclis üyesi koronaya yenik düştü

24.12.2020 12:26 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:31
Eski meclis üyesi koronaya yenik düştü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin sevilen esnaflarından ve eski belediye meclis üyelerinden Ayhan Çelikdoğan, tedavi gördüğü korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin sevilen esnaflarından ve eski belediye meclis üyelerinden Ayhan Çelikdoğan, tedavi gördüğü korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Çelikdoğan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandığı korona virüs nedeniyle vefat eden Çelikdoğan'ı cenazesinde sevenleri yalnız bırakmadı. Geçen dönem Turgutlu Belediyesi Meclis üyeliği ve Turgutluspor'da bir dönem Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapan Çelikdoğan'ın vefatı kentte büyük üzüntüye neden oldu. Sosyal mesafeli olarak yapılan cenaze merasimine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye başkan yardımcıları, eski Belediye Başkanı Turgay Şirin ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Eski meclis üyesi koronaya yenik düştü
Eski meclis üyesi koronaya yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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