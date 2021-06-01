Eski meclis üyesi bıçakla ağır yaralandı
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Eski meclis üyesi bıçakla ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Eski meclis üyesi bıçakla ağır yaralandı Elazığ'da bir şahıs eski meclis üyesi Ebubekir Akgül'ü iş yerinde göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı, şüpheli olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eski meclis üyesi bıçakla ağır yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs eski meclis üyesi Ebubekir Akgül'ü iş yerinde göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı, şüpheli olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Merkez Hürriyet Caddesinde bulunan Birlik İş Hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. (65), aralarında husumet olduğu öğrenilen eski meclis üyesi Ebubekir Akgül'e (69), ait iş yerine gelerek tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle S.Y. yanında getirdiği bıçakla Akgül'ü göğsünden ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçmaya çalışan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Eski meclis üyesi bıçakla ağır yaralandı
Eski meclis üyesi bıçakla ağır yaralandı
Eski meclis üyesi bıçakla ağır yaralandı
Eski meclis üyesi bıçakla ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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