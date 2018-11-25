Eski Mazda Modelleri İçin Carplay ve Android Auto Desteği Geldi

Mazda CarPlay ve Android Auto Desteğini Eski Modelleri için Sundu, Ancak Kesinlikle Ucuz Değil!



Eski Mazda Modelleri için CarPlay ve Android Auto Desteği Geldi. Ancak güncelleme yapmak isteyenler baştan söyleyelim pek ucuza mal olmayacak.

Mazda otomobil üreticisi olarak aslında CarPlay ve Android Auto Ses eğlence sistemlerini otomobillerine getirmek konusunda; diğer üreticilere nazaran biraz yavaş kaldı. 2018 model Mazda 6 ve 2019 model CX-9 ve CX-5'de bu özellikler standart olarak sunulabildi.

Yine de, söz konusu teknoloji, 2014 model yılından itibaren Mazda Connect ile donatılmış tüm araçlara uyarlanabilir. Ancak güncelleme pekte ucuz değil.

Mazda bayilerinde 199 dolar artı işcilik ücretlerini ödeyerek bunu yaptırmak mümkün olacak. Bu sayede daha hızlı şarj edebilen 2.1 Amperlik USB bağlantı noktaları da eklenen donanımlar arasında yer alacak. Bazı araç sahipleri ise toplamda 400 dolarlık bir maliyeti bildiriyor ki Mazda'nın bilgi-eğlence sistemi ekranlarının dokunmatik özelliği olmadığı için fonksiyonlar ve düğmeler ses komutları ile çalışacak.

Elbette fiyat konusu ülkeye göre değişebilir.

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