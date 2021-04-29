Eski masalları dijital ortama taşıdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Eski masalları dijital ortama taşıdılar

Eski masalları dijital ortama taşıdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öğretmenlerin dilinden öğrencilerin paletinden Anadolu Masalları' adlı proje Sakarya'nın Karasu ilçesinde hayat buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öğretmenlerin dilinden öğrencilerin paletinden Anadolu Masalları' adlı proje Sakarya'nın Karasu ilçesinde hayat buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öğretmenlerin dilinden öğrencilerin paletinden Anadolu Masalları' adlı proje kapsamında 15 eğitimci tarafından okunan masal ve 2 eğitimcinin özgün bestelerinin de yer aldığı şarkılar, öğrencilerle buluşacak. İlçe genelinde öğrencilerin büyük beğenisini alan proje, 'Bir varmış, hep varmış' sloganıyla Karasu'da kurulan masal sahnesinde eğitimcilerin anlatımıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı ve internet kanalı üzerinden öğrencilere sunulacak.

Bir farklılık oluşturulması anlamında bir çalışmayı Karasu olarak planladık

Projenin amacına değinen Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, "Çocuklarımızın zihin dünyalarını güçlendirmek, hayal kurma kabiliyetlerini geliştirmek maksadıyla aynı zamanda çok büyük bir medeniyet birikimi olan masallarımızın çocuklarımıza aktarılarak bir farklılık oluşturulması anlamında bir çalışmayı Karasu olarak planladık. Ortaya çok güzel bir sonuç çıktı. Video çekimlerimizi tamamladık. Artık finale geldik. Finalde yavrularımıza her akşam videoları yayına vererek çocuklarımızın medeniyet birikimimiz olan masallarımız konusunda bir tecrübe kazanmaları, birikim elde etmeleri yönünde güzel bir çalışma ortaya koyduk. Bu masallarda bakanlığımızın 80 masalı var. Masallarımız akademisyenlerimiz tarafından çocuklarımıza göre uyarlanmış" dedi.

Beş tane masalımızı işaret diliyle hazırladık

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatma Betül Gökhan, "Anlatılan 15 masalımız var. Bunun dışında müzik öğretmenlerimizin desteğiyle de öğretmenlerimiz tarafından yazılıp bestelenen kendimize ait masal müziğimiz var. Normalde Anadolu Masalları'nda kullanılan müzik var. Ancak biz biraz daha özgün olsun istedik. Anlatılan masallarımız, işitme engelli öğrencilerimiz için de hitap edebilsin diye beş tane masalımızı işaret diliyle hazırladık. Bugün tanıtım videosunu yayınlayacağız. Ardından her gün birer tane olmak üzere masallarımız, sosyal medya hesabımızda öğrencilerimizle buluşacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu çalışmalarda desteğini bize esirgemeyen Müdürümüz Çetin Turhan'a da saygılarımı sunuyorum" sözlerine yer verdi" diye konuştu.

Tandır başlarında dinlemiş olduğumuz masalları, dijital ortamlara taşımak istedik

Eski zamanlarda okunan masalları dijital ortama taşıdıklarını belirten eğitimci Aysun Kayır ise, "Geçmişte soba, tandır başlarında dinlemiş olduğumuz masalları, çağa ayak uydurarak dijital ortamlara taşımak istedik" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Eski masalları dijital ortama taşıdılar
Eski masalları dijital ortama taşıdılar
Eski masalları dijital ortama taşıdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Diego Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eski masalları dijital ortama taşıdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:30:44. #1.14#

title