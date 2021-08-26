Eski Mali Başbakanı Soumeylou Boubeye Maiga tutuklandı
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Eski Mali Başbakanı Soumeylou Boubeye Maiga tutuklandı

Eski Mali Başbakanı Soumeylou Boubeye Maiga tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Eski Mali Başbakanı Soumeylou Boubeye Maiga, kamu fonlarını zimmetine geçirme suçlamasıyla tutuklandı.

Eski Mali Başbakanı Soumeylou Boubeye Maiga, kamu fonlarını zimmetine geçirme suçlamasıyla tutuklandı.

Yerel basında çıkan haberlerde, 67 yaşındaki Maiga'nın, devrik lider İbrahim Boubacar Keita'nın cumhurbaşkanlığı uçağının alımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Maiga'nın, hakkında çıkatılan tutuklama kararının ardından başkent Bamako'da teslim olduğu kaydedildi.

Eski Cumhurbaşkanı Keita'nın 2014'te 30 milyon avroya satın aldığı cumhurbaşkanlığı uçağı ülkede tartışma konusu olmuş ve Sayıştay olayda bazı usulsüzlükler tespit etmişti.

O dönem Savunma Bakanlığında bulunan Maiga da uçağın satışına ilişkin açılan soruşturmada "kamu fonlarını zimmete geçirmek"le suçlanıyordu.

Aralık 2017'den nisan 2019'a kadar başbakanlık koltuğunda oturan Maiga, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı görevlerinin yanı sıra Mali İstihbarat Servisinin de yöneticiliğini yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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