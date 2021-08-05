Eski Malezyalı bakan Seyit Sadık'a "kara para aklama" suçlaması yöneltildi

KUALA Malezya'nın eski Gençlik ve Spor Bakanı Seyit Sadık Seyit Abdul Rahman'a kara para aklama suçlaması yöneltildi.

KUALA Malezya'nın eski Gençlik ve Spor Bakanı Seyit Sadık Seyit Abdul Rahman'a kara para aklama suçlaması yöneltildi.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunca (MACC) hakkında açılan yolsuzluk suçlamalarına ilişkin Seyit, Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Yargılandığı mahkemede Seyit'e, 100 bin Malezya Ringgitini (202 bin Türk lirası) yanlış amaçlar doğrultusunda kullanma suçlaması yöneltildi.

"Suçlamalarla yüzleşmekten korkmuyorum"

Suçlamaları reddeden Seyit, duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kararın siyasi nitelik taşıdığını öne sürerek "Hakkımdaki suçlamalarla yüzleşmekten korkmuyorum. Gerçekler bir gün ortaya çıkacaktır." dedi.

Hakkındaki suçlamaların onaylanması durumunda Seyit, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

28 yaşındaki Seyit Sadık Seyit Abdul Rahman, 9 Mayıs 2018 seçimlerinin ardından kurulan kabinede, Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilmiş ve "Malezya'nın tarihteki en genç bakanı" unvanına sahip olmuştu.

23 Şubat 2020'de eski Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından Seyit, üyesi olduğu Malezya Yerli Birleşik Partiden (PPBM) istifa etmiş ve 17 Eylül 2020'de Malezya Birleşik Demokrasi İttifakı (MUDA) partisini kurmuştu.

MACC, geçen ay Seyit hakkında eski partisi PPBM'in kasasından para kaçırdığı iddiasıyla dava açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız