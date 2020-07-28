Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak yolsuzluk davasında suçlu bulundu
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Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak yolsuzluk davasında suçlu bulundu

KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılandığı "zimmete para geçirme" davasında suçlu bulundu.

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak yolsuzluk davasında suçlu bulundu
28.07.2020 06:53 | Son Güncelleme: 28.07.2020 06:56

KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılandığı "zimmete para geçirme" davasında suçlu bulundu.

Eski Başbakan Necip, fondan 42 milyon Malezya ringgitini (67 milyon lira) zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davanın hüküm duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Yerel saatle sabah 10.20'de davanın kararını okuyan hakim Mohd Nazlan Mohd Gazali, Necip'in söz konusu fona ait parayı zimmetine geçirdiğinin kanıtlandığını belirterek eski Başbakan'ın suçlu bulunduğu yönündeki kararı açıkladı.

Karar gerekçesinde hakim Mohd Nazlan, Necip'in zimmetine geçirdiği parayı fona geri iade etmek için bir teşebbüste bulunmadığını ve avukatlarının da suçlamalara karşı geçerli bir delil sunamadığını belirtti.

Eski Başbakan'ın yargılandığı diğer davaların hükümlerinin de gün içinde açıklanması bekleniyor.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Eski Başbakan Necip Rezak'ın 2009'da kurduğu 1MDB, 2015'te Necip'in fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.

Necip, söz konusu paranın dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz talimatıyla yapılan bağış olduğunu savunmuştu.

İsviçre hükümeti 2016'da yaptığı incelemede, 1MDB'den toplam 4,5 milyar dolar para kaçırıldığını öne sürmüştü.

Necip Rezak aynı yıl davayı soruşturan başsavcıyı görevden almış ve hakkında açılan yolsuzluk davasından aklanmıştı.

Soruşturmalara 2017'de ABD Adalet Bakanlığı da dahil olmuş ve yolsuzluğa karıştığı öne sürülen Çin asıllı Malezyalı iş adamı Low Taek Jho'ya dava açmıştı.

Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun Mayıs 2018'de genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlamış, Necip ve ailesine ülkeden çıkış yasağı getirilmişti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Başbakan, 42 ayrı suçtan yargılanıyor.

Kaynak: AA

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