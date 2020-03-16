Eski Malezya Başbakanı Mahathir, partisinin liderliğine geri dönmek istiyor KUALA Malezya'da geçen ay yaşanan siyasi krizin ardından başbakanlıktan ve partisinin liderliğinden istifa eden Mahathir Muhammed, liderlik için yeniden aday oldu.

KUALA Malezya'da geçen ay yaşanan siyasi krizin ardından başbakanlıktan ve partisinin liderliğinden istifa eden Mahathir Muhammed, liderlik için yeniden aday oldu.

Sosyal medya hesabında, liderliğinden istifa ettiği Malezya Birleşik Yerli Partisinin (PPBM) genel merkezinden bir fotoğrafını paylaşan Mahathir, "PPBM'yi hırsızlar ve UMNO partisi ile çalışan liderlerden kurtarmak üzere partinin liderliğine adaylığımı koydum." açıklamasında bulundu.

Mahathir parti üyelerine, "Partimizi doğru yola yeniden koymak için mücadelemize katılın." çağrısı yaptı.

Başbakan ve PPBM Genel Başkanı Muhyiddin Yasin ise Mahathir'in adaylığını olumlu karşılayacağını vurgulayarak, "Mahathir, parti liderliğine rakipsiz aday olacak fakat ben genel başkanlığımı koruyacağım." dedi.

Malezya'daki partilerde genel başkanlar idari işlerden sorumlu olurken parti liderliği en yüksek konum olarak kabul ediliyor.

Mahathir'in parti liderliğine dönmesi durumunda PPBM, iktidar ve muhalefetten yöneticilerin olduğu tek parti konumuna gelecek.

Malezya Birleşik Yerli Partisinin kurultayı 20 Haziran'da düzenlenecek.

Malezya'daki siyasi kriz

Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisinin (PAS), Mahathir'in liderliğindeki iktidarı devirerek Ulusal İttifak adında yeni bir iktidar koalisyonu kurma çabası, siyasi krize yol açmıştı.

Mahathir, UMNO'da yolsuzluğa bulaşan isimlerle birlikte çalışmak istemediği için ertesi gün başbakanlıktan istifa etmişti.

Partisi PPBM'nin Genel Başkanı Muhyiddin'in Ulusal İttifak projesini desteklemesi üzerine Mahathir, aynı gün parti liderliğinden de istifa kararı almıştı.

Mahathir'in Ulusal İttifak'a yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, daha sonraki günlerde Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti.

Bunun üzerine Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 29 Şubat'ta Muhyiddin'e hükümeti kurma görevi vermişti.

Kaynak: AA