Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı
AA / Ayşe Doğru - Haberler | Güncel

KUALA Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, sağlık sorunları nedeniyle bir ay içinde 3. defa hastaneye kaldırıldı.

KUALA Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, sağlık sorunları nedeniyle bir ay içinde 3. defa hastaneye kaldırıldı.

Mahathir'in sözcüsü, 96 yaşındaki eski Başbakanın kalp rahatsızlığı nedeniyle Ulusal Kalp Enstitüsüne kaldırıldığını, bunun son 1 ay içinde 3. kez olduğunu söyledi.

Daha önce 2 defa koroner baypas ameliyatı geçirmesine rağmen 2018'deki seçimleri kazanarak göreve gelen Mahathir, 22 ay sonra hükümet içi anlaşmazlık nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

En son görev yaptığı 2020'de dünyanın en yaşlı başbakanı olan Mahathir, geçen ay genel sağlık kontrolünden geçmiş, 7 Ocak'ta da aynı hastanede 6 gün yatarak tedavi görmüştü.

AA / Ayşe Doğru - Son Dakika Haberleri

Malezya, Kalp, Güncel, Haber

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