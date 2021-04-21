Eski Malezya Başbakanı Mahathir, Malezya Kralı'na OHAL'in kaldırılması için dilekçe verdi
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Eski Malezya Başbakanı Mahathir, Malezya Kralı'na OHAL'in kaldırılması için dilekçe verdi

Eski Malezya Başbakanı Mahathir, Malezya Kralı'na OHAL'in kaldırılması için dilekçe verdi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha iyi mücadele edilmesi için ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması yönünde Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a dilekçe yolladı.

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir Muhammed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha iyi mücadele edilmesi için ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması yönünde Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a dilekçe yolladı.

Dilekçeye ilişkin yazılı açıklama yapan Eski Başbakan Mahathir, yaklaşık 40 bin kişinin imzasının bulunduğu dilekçeyi Kraliyet Sarayı'na yollayarak OHAL'i kaldırması için Kral'a ricada bulunduklarını belirtti.

Son günlerde Kovid-19 vakalarındaki artışın, OHAL ilanının salgınla alakası olmadığını kanıtladığını söyleyen Mahathir, "OHAL, zayıf hükümetin iktidarda kalma çabasının bir simgesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Halk iradesinin yegane sesi olan parlamentonun aylardır faaliyet göstermediğini vurgulayan Mahathir, "Bu hükümeti tanımlayacak tek ifade, diktatörlüktür." dedi.

OHAL, 1 Ağustos'a kadar sürecek

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 12 Ocak'ta Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Başbakan Muhyiddin'in tavsiyesi üzerine, ülke genelinde 1 Ağustos'a kadar OHAL ilan etmişti.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, 1 Ağustos'a kadar salgının kontrol altına alınması durumunda Kralın OHAL'i daha erken kaldırabileceği belirtilmişti.

İktidar partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO), OHAL tedbirlerinin sadece Kovid-19 için kullanılması gerektiğini açıklarken muhalefet milletvekilleri ise Başbakan'ın bu kararı, "iktidarını korumak ve güven oylamasından kaçmak için aldırdığını" öne sürmüştü.

Muhyiddin, 1 Mart'ta gazetecilere verdiği röportajda, OHAL kararının başbakanlığını garantilemek için alınmadığını belirtmiş ve iktidarın meclis çoğunluğu sorunu olmadığını açıklamıştı.

OHAL kapsamında Parlamento, Senato ve Eyalet Meclislerinde oturumlar yapılmayacak, genel ve yerel seçimler ile ara seçimler de düzenlenmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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