Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in yeni parti başvurusu reddedildi
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Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in yeni parti başvurusu reddedildi

07.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:46
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in yeni parti başvurusu reddedildi

KUALA Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in, yeni parti kurmak için geçen yıl yaptığı başvuru kabul edilmedi.

KUALA Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in, yeni parti kurmak için geçen yıl yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Vatan Savaşçıları Partisi (PEJUANG) ismiyle kurulması için başvuruda bulunan yeni siyasi hareketin avukatı Mior Nur Haidir Suhaimi, 19 Ağustos 2020'de yaptıkları başvurunun reddedildiğine dair,Malezya Kuruluşlar Masasından (RoS) mektup aldıklarını açıkladı.

Ret mektubunun içeriğine dair detaylı açıklamayı yarın yapacaklarını belirten Mior Nur, buna karşı Yüksek Mahkemeye iptal başvurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Eski Başbakan Mahathir, 2016'da kurucusu olduğu Malezya Birleşik Yerli Partisinden (PPBM) geçen yıl 18 Mart'ta ihraç edilmişti.

Kendisiyle birlikte partiden ihraç edilen 5 milletvekilinin desteğiyle yeni parti kurma kararı alan Mahathir, 5 Ağustos'ta çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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