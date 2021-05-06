Eski Maldivler Devlet Başkanı Nasheed, patlamada yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Maldivler Devlet Başkanı Nasheed, patlamada yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maldivler'in başkenti Male'de Eski Maldivler Devlet Başkanı Mohamed Nasheed evinin önünde aracına bindiği sırada patlama meydana geldi.

Maldivler'in başkenti Male'de Eski Maldivler Devlet Başkanı Mohamed Nasheed evinin önünde aracına bindiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan Nasheed'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Maldivlerin başkenti Male'de 53 yaşındaki eski Devlet Başkanı Mohamed Nasheed evinin önünde aracına bindiği sırada patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamada Nasheed'in yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Patlamanın ardından polis olay yerini ve Nasheed'in tedavi gördüğü hastaneyi güvenlik çemberine aldı. Yerel basında çıkan haberlerde, patlama nedeni ile bölgede bulunan 1 turistin ve Nasheed'in 1 korumasının da yaralandığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Nasheed'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Bunun gibi korkakça saldırıların toplumumuzda yeri yoktur. Düşüncelerim ve dualarım Başkan Nasheed ve bu saldırıda yaralanan diğerleri ve onların aileleri ile" dedi.

Yetkililer, patlamanın Nasheed'in evinin yakınına park edilen bir motosikletin üzerine yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiğini belirterek, "Muhtemelen park etmiş bir motosiklete bağlanmış bir tür doğaçlama patlayıcı cihaza benziyor" dedi. - MALE

Eski Maldivler Devlet Başkanı Nasheed, patlamada yaralandı
Eski Maldivler Devlet Başkanı Nasheed, patlamada yaralandı
Eski Maldivler Devlet Başkanı Nasheed, patlamada yaralandı
Eski Maldivler Devlet Başkanı Nasheed, patlamada yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü
Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eski Maldivler Devlet Başkanı Nasheed, patlamada yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 21:50:44. #1.16#

title