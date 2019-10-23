Eski Lübnan Başbakanı Mikati'ye "yasa dışı yollarla zenginleşme" suçlaması

23.10.2019 16:18

Lübnan'da eski Başbakan Necib Mikati, oğlu ve kardeşi hakkında "yasa dışı yollarla zenginleşme" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Cebel-i Lübnan vilayeti İstinaf Başsavcısı Gade Avn tarafından hazırlanan iddianamede, eski Başbakan Mikati, oğlu Mahir ve tanınmış iş adamlarından kardeşi Taha Mikati'ye "yasa dışı yollarla zenginleşme" suçlaması yöneltildi.

İddianameye konu olan zenginleşmenin sübvansiyonlu konut kredisi alınarak gerçekleştiği savunuldu.

Lübnan basınında Temmuz 2018'de yer alan haberlerde eski Başbakan Mikati ve kardeşi Taha Mikati'ye ait "M1 Group" isimli şirkete sübvansiyonlu 9 konut kredisi verildiği iddia edilmişti.

Mikati, Lübnan'da 19 Nisan -19 Temmuz 2005 ile 2011-2013 yılları arasında 2 dönem başbakanlık yapmıştı.

Eski Başbakan Mikati hakkındaki "yasa dışı yollarla zenginleşme" suçlaması ülkede yaklaşık 1 haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilerle aynı günlere denk geldi.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Kaynak: AA