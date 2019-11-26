Eski Lübnan Başbakanı Mikati'nin evine doğru ateş açan kişi yakalandı
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Eski Lübnan Başbakanı Mikati'nin evine doğru ateş açan kişi yakalandı

Eski Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin evine doğru ateş açan kişinin ülkenin kuzeyindeki Trablusşam'da yakalandığı bildirildi.

26.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:26
Eski Lübnan Başbakanı Mikati'nin evine doğru ateş açan kişi yakalandı

Eski Başbakanı Necib Mikati'nin evine doğru ateş açan kişinin ülkenin kuzeyindeki Trablusşam'da yakalandığı bildirildi.

Lübnan ordusunun hesabından yapılan açıklamada, istihbarat devriyelerinin, Mikati'nin evine doğru ateş açan şahsı Trablusşam'ın sahil mahallesinde yakaladığı ifade edildi.

Açıklamada, yakalanan kişinin yetkili yargı makamları gözetiminde sorguya alındığı kaydedildi.

Ordunun açıklamasında ayrıca, Mikati'nin evine yönelik pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı, daha fazla bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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