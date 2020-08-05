Eski Lübnan Başbakanı Hariri: "Dün Beyrut'u öldürdüler" Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra babası Refik Hariri'nin mezarına giden eski Başbakan Saad Hariri, "Dün Beyrut'u öldürdüler" ifadesini kullandı.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra babası Refik Hariri'nin mezarına giden eski Başbakan Saad Hariri, "Dün Beyrut'u öldürdüler" ifadesini kullandı.

Hariri, patlamanın yaşandığı bölgede yaptığı açıklamada, hesap vermeye hazır olduğunu, olayda parmağı bulunan herkesin sorumluluk üstlenmesi ve hesaba çekilmesi gerektiğini belirtti.

Eski Başbakan Hariri, olaya ilişkin bir soruşturma gerçekleştirilmesi ve bunun için de detay vermeksizin "yurt dışındaki dostlardan" yardım istenmesi gerektiğini dile getirdi.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Hariri, "Beyrut kurban edildi. Bunu anlatacak, ifade edecek bir kelime yok. Bugün yara almayan Beyrutlu yok." dedi.

Saad Hariri, daha sonra olayın yaşandığı bölgeye birkaç kilometre uzaklıktaki babası eski Başbakan Refik Hariri'nin mezarını ziyaret etti.

Hariri babasının mezarı başında, "Dün Beyrut'u öldürdüler. Uluslararası Lübnan Mahkemesi, (Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikastın soruşturulduğu davada) kararı açıklamayı erteler mi ertelemez mi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi geçen ay, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikastın soruşturulduğu davada kararını 7 Ağustos'ta açıklayacağını duyurmuştu.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA