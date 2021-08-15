Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Cumhurbaşkanı Avn'a istifa çağrısı
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Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Cumhurbaşkanı Avn'a istifa çağrısı

Eski Lübnan Başbakanı Hariri'den Cumhurbaşkanı Avn'a istifa çağrısı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan'daki Müstakbel Hareketi Genel Başkanı ve eski Başbakan Saad el-Hariri, ülkenin kuzeyindeki patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a görevini bırakma çağrısında bulundu.

Lübnan'daki Müstakbel Hareketi Genel Başkanı ve eski Başbakan Saad el-Hariri, ülkenin kuzeyindeki patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a görevini bırakma çağrısında bulundu.

Eski Başbakan Hariri, yaptığı yazılı açıklamada, Akkar bölgesinde 28 kişinin ölümüne ve 79 kişinin yaralanmasına yol açan akaryakıt deposundaki patlamaya işaret ederek, "Akkar tüm Lübnanlıların acılarını harekete geçirdi." ifadesini kullandı.

Kimsenin "fitne ve kargaşa" niyetiyle hareket etmediğini savunan Hariri, şunları kaydetti:

"Sen (Cumhurbaşkanı Avn) insanların acısını fitne olarak görüyorsun. Bizler ise senin yüzüne karşı yükselen çığlıklar olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı git... git. Nasıl oluyor da Cumhurbaşkanı, Akkar'daki insanların acılarını gözardı ediyor ve Yüksek Savunma Konseyi toplantısında, şiddet yanlısı grupların kaos çıkardığından söz edebiliyor?"

"Akkar (Afganistan'daki) Kandahar olmadığı gibi devlet düzeninin dışına da çıkmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı sen kendin devletin dışına çıkmış 'Avn Hareketi Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmuşsun'." diyen Hariri, Akkar bölgesinin Cumhurbaşkanı Avn ve onun döneminde zulme maruz kaldığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Avn, Yüksek Savunma Konseyi toplantısında, "Akkar bölgesinde şiddet yanlısı grupların kaosu hedefleyen etkinliklere başvurduğunu" söylemişti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece saatlerinde bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan ordusu ise ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapalı tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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