Eski lastikler hayvanlara barınak oluyor
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Eski lastikler hayvanlara barınak oluyor

Susurluk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalarla, ömrünü tamamlamış araç lastiklerinden sokak hayvanlarına barınak yapılıyor.

13.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:08
Eski lastikler hayvanlara barınak oluyor

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalarla, ömrünü tamamlamış araç lastiklerinden sokak hayvanlarına barınak yapılıyor. Belediye ekipleri karla mücadele için ekipleri hazır tutuyor.


Belediyeden yapılan açıklamada, "ömrünü tamamlamış lastiklerden yapılan 10 adet barınak ile hem kış mevsimini göz önünde bulundurarak hayvanlara barınak sağlıyoruz, hem de geri dönüşüme kazandırılarak çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına hizmet ediyoruz" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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