Eski Kuveyt Emiri'nin oğlu al-Sabah 72 yaşından hayatını kaybetti
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Eski Kuveyt Emiri'nin oğlu al-Sabah 72 yaşından hayatını kaybetti

20.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:03
Eski Kuveyt Emiri'nin oğlu al-Sabah 72 yaşından hayatını kaybetti

Eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın en büyük oğlu Şeyh Nasser Sabah al-Sabah, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın en büyük oğlu Şeyh Nasser Sabah al-Sabah, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Eylül ayında ABD'de tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın en büyük oğlu Şeyh Nasser Sabah al-Sabah, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Kuveyt'te Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı da dahil olmak üzere çeşitli hükümet görevlerinde bulunan al-Sabah, yarının yerel saatle 09.30'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. Al-Sabah'ın neden öldüğü hakkında bilgi verilmezken, iki yıl önce akciğer kanserine yakalandığı ve ameliyat olduğu biliniyor. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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