Eski Kuveyt Emiri'nin büyük oğlu Şeyh Nasır vefat etti

Eski Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Nasır Sabah el-Ahmed es-Sabah (72) vefat etti.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, eylül ayında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed es-Sabah'ın büyük oğlu olan Şeyh Nasır'ın, yarın yerel saatle 09.30'da toprağa verileceği kaydedildi.

Haberde, Şeyh Nasır'ın vefatıyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmezken, sosyal medyada akciğer kanseri olduğu ve ABD'de tedavi gördüğü yönünde haberler yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu