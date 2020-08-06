Eski KUDAKA Genel Sekreteri Demirdöğen'den veda masajı
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Eski KUDAKA Genel Sekreteri Demirdöğen'den veda masajı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreterliğinden Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge İdaresi Başkanlığına atanan Prof. Dr. Osman Demirdöğen, veda mesajı yaymladı.

Eski KUDAKA Genel Sekreteri Demirdöğen'den veda masajı
06.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:07

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreterliğinden Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge İdaresi Başkanlığına atanan Prof. Dr. Osman Demirdöğen, veda mesajı yaymladı.

Demirdöğen, mesajında, yaklaşık 4 yıldır görev yaptığı KUDAKA Genel Sekreterliği görevinden DAP Bölge İdaresi Başkanlığına atanması nedeniyle ayrıldığını bildirdi.

Dört yıllık süreçte çeşitli projelerde bulunduğunu anlatan Demirdöğen, "Tekstilkent, Soğuk Zincir Süt Toplama, Mobilya İnovasyon ve Teknoloji Merkezi, Girişimpark, Tortum Gölü Seyir Terası, Güneşle Gelen Güç, Sporcu Performans Test ve Ölçüm Merkezi, Buz Müzesi, Kültüryolu, Üç Kümbetler, Süt İşleme Tesisi, Doğal ve Yerel Ürünler Pazarı, Tarım Yerleşkesi, Dede Korkut Obası gibi çok sayıda CMDP ve Güdümlü projelerinin yanı sıra Mali Destek ve Teknik Destek programları ile yerel kalkınmaya katkıda bulunmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Demirdöğen, az sayıda personelin özverili çalışmaları ve paydaşların destekleriyle önemli işler yaptıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta bölgesel dengesizliği azaltmak ve yerel kalkınmayı sağlamak için bütün kamu kurumları, yerel kuruluşlar ve STK'larla çok uyumlu çalışmalar yaptık ve büyük destek aldık. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere çalışmalarımızda bizden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza, personelimize ve değerli basın mensuplarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın teveccühleri ile atandığım yeni görevimde de paydaşlarımızın bizden desteklerini esirgemeyeceğini biliyorum. Bölgenin kalkınması için Bölge Kalkınma İdaresi personeli ve paydaşlarımızla birlikte tüm imkanlarımızı doğru projeler ve gerçekçi öncelikler çerçevesinde israf etmeden ve israf ettirmeden kullanarak bütün gücümüzle çalışacağımıza inanıyor dua ve desteklerinizin devamını bekliyorum."

Kaynak: AA

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