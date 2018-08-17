Eski Kriket Yıldızı İmran Khan Pakistan Başbakanı Seçildi

Eski kriket yıldızı İmran Han, ülkenin Pakistan Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Pakistan'da yapılan 25 Temmuz federal meclis seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) lideri Khan, Pakistan Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada ülkenin yeni başbakanı seçildi. Khan, yarın yapılacak olan yemin töreniyle göreve başlayacak.

Ekonomik krizin içindeki bir ülkeyi miras alacak olan 65 yaşındaki Khan, ülke halkına yeni bir Pakistan için söz vermişti.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı Türkiye'ye destek tweetiyle Türk halkının da sempatisini kazanan Khan, sosyal medya hesabında Türkiye'nin tarih boyunca zorluklardan hep başarıyla çıktığı ifadelerini kullanmıştı. Khan, "Türkiye'nin başarılı olması için dua ettiğimizin bilinmesini isterim" açıklamasında bulunmuştu. - İSLAMABAD