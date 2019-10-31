Eski köy okulu kütüphaneye dönüştürüldü

31.10.2019 16:16

Malkara ilçesinde kullanılmayan eski köy okulu, kütüphane ve toplantı salonuna dönüştürüldü.

Elmalı Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kütüphanenin oluşturulmasında emeğe geçenlere teşekkür etti.

Hacıoğlu, "Eski ve kullanılmayan köy okulu okuma masaları, rafları ve içindeki kitapları ile kütüphane olmuş. Burası artık hayırlı bir hizmet için kullanılacak." dedi.

Malkara Kent Konseyi ve Elmalı Mahallesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Akçay ise sivil toplum kuruluşlarının kütüphaneye bin 500'den fazla kitap bağışladığını anlatarak, "Ben eski ve yıkılmaya yüz tutmuş köy okulunu yenilemeye karar verdiğimde en büyük yardımcım bayanlar oldu. Bunun yanında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarımsal Daire Başkanlığına teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA