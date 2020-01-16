Eski Korgeneral Metin İyidil'in beraat kararına inceleme
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Eski Korgeneral Metin İyidil'in beraat kararına inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak beraat kararı ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlattı.

16.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:15
Eski Korgeneral Metin İyidil'in beraat kararına inceleme

(HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak beraat kararı ve tahliyesine karar veren Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlattı. Ayrıca başkan ve üyelerin görev yerleri değişti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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