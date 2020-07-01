Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararı bozuldu
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Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararı bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sanığı eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu, İyidil'in tutukluluk halinin...

Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararı bozuldu
01.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:32

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sanığı eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu, İyidil'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İyidil ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, beraat eden sanıklar eski korgeneral Abdullah Barutcu, eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve Ersal Duman hakkındaki davaya yönelik duruşmalı temyiz incelemesini tamamladı.

Duruşmada karar, Daire Başkanı Eyüp Yeşil tarafından açıklandı.

Karara göre, Metin İyidil hakkındaki beraat kararı bozuldu. Daire, davada istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yaptı.

Kararda, Metin İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, "darbeye yardım" suçunu oluşturduğu ancak dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra Metin İyidil'in "asli fail" olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtildi. Daire, Metin İyidil'in tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Diğer sanıklar

Daire, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile diğer sanıklar Topçu ve Duman hakkındaki beraat kararlarını onadı.

Aynı davada yargılanan ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Hamza Koçyiğit hakkındaki karar da eksik inceleme nedeniyle bozuldu. Koçyiğit'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, "darbeye yardım" suçunu oluşturduğu ancak dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra sanığın "asli fail" olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Eski korgeneral Abdullah Barutcu hakkındaki beraat kararı da bozuldu. Barutcu'nun eylemlerinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu oluşturduğuna hükmedildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesince kararın yazımı tamamlandıktan sonra dava dosyası ilk derece mahkemesi Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek.

İyidil hakkındaki yargılama süreci

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan davada Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar eski KKK EDOK Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral İyidil, olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit ve eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise beraatlerine karar vermişti.

İstinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak sanığın beraatine hükmetmişti.

Daire ayrıca, sanıklar Koçyiğit ve Yanıkoğlu'na "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, Barutcu, Topçu ve Duman hakkındaki beraat kararlarını hukuka uygun bulmuştu.

İstinaf mahkemesinin kararı üzerine tahliye edilen İyidil, yapılan itirazla tekrar tutuklanmıştı. Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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