Eski Korgeneral İyidil, tutuklandı (3)

16.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:34

BERAAT VEREN HEYETİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) yargılandığı FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan eski Korgeneral Metin İyidil'in cezasını kaldırarak, beraat ve tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi heyeti hakkında inceleme başlatılarak, görev yerleri değiştirildi.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Metin İyidil, yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2018 yılının Nisan ayında 'anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi ise İyidil hakkındaki hükmü kaldırarak, beraatine ve tahliyesine karar verdi. Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'nca yapılan itiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi'nce incelenerek, İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine İyidil, bu sabah Çankaya'daki evinde gözaltına alındı. İyidil, 21'inci Ceza Dairesi tarafından tekrar tutuklandı.

HSK'nın Metin İyidil'e beraat ve tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlatarak, başkan ve üyelerinin görev yerlerini değiştirdiği öğrenildi. Teftiş Kurulu'nca yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA