Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı
Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara'da gözaltına alındı.
Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara'da gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinden gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen İyidil'in sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,