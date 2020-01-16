Eski Korgeneral İyidil, adliyeye sevk edildi

16.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:06

ANKARA'da FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp, istinaf mahkemesince tahliye edilmesi ardından savcılık itirazının kabul edilmesiyle yeniden gözaltına alınan eski Korgeneral Metin İyidil, adliyeye sevk edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek eski Komutanı Korgeneral Metin İyidil, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İyidil, istinaf başvurusunun ardından önceki gün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi'nce beraatına karar verilerek tahliye edildi. Savcılığın itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'ince Ceza Dairesi, isnat edilen edilen suç ve kaçma şüphesini gözeterek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kaynak: DHA

İyidil, dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından Ankara'da gözaltına alındı. İyidil, emniyetteki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere zırhlı araçla Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İyidil, buradaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne sevk edildi.