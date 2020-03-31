Eski Kongo Cumhurbaşkanı Opango koronavirüsten öldü
Kongo Cumhuriyeti'ni 1977-1979 yıllarında yöneten eski Cumhurbaşkanı Jacques Joachim Yhombi Opango, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.
31.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:56
Kongo Cumhuriyeti'ni 1977-1979 yıllarında yöneten eski Cumhurbaşkanı Jacques Joachim Yhombi Opango, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti.
Opango'nun oğlu Jean-Jacques Yhombi Opango, babasının dün Paris yakınlarındaki Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle öldüğünü söyledi.
Kongo devlet televizyonu Télé-Congo da Opango'nun öldüğünü doğruladı.
81 yaşında vefat eden Opango, uzun yıllardır çeşitli hastalıklarından ötürü tedavi görüyordu.
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Kaynak: AA