Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı (2)
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDIBolu'da, eski komiser yardımcısı T.Ü., 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alıp, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
19.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:05
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Bolu'da, eski komiser yardımcısı T.Ü., 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alıp, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA