Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı (2)
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Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDIBolu'da, eski komiser yardımcısı T.Ü., 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alıp, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

19.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:05
Eski komiser yardımcısına, 'sınavda usulsüzlük' iddiasıyla gözaltı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

'da, eski komiser yardımcısı T.Ü., 2009'daki komiser yardımcılığı sınavında soruları önceden alıp, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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